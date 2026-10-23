ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2123
Время на прочтение
1 мин

В Украине с утра прогремели взрывы: РФ ударила по большому городу и центральной области — что известно

В Харькове и Полтавской области есть разрушения в результате атаки вражескими дронами.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
РФ терроризирует украинцев

РФ терроризирует украинцев / © Getty Images

Сегодня, 23 октября, россияне атаковали Полтавщину и Харьков. Обошлось, по предварительным данным, без жертв и пострадавших.

Об этом сообщили местные власти.

«Снова вражеская атака на Полтавскую громаду! В одном из частных жилых секторов взрывной волной повреждены, по меньшей мере, шесть домовладений — выбиты окна, повреждены крыши. К счастью, по состоянию на сейчас обошлось без пострадавших», — отметила Екатерина Ямщикова.

По информации АО «Полтаваоблэнерго», в микрорайоне, подвергшемся вражеской атаке, повреждена воздушная линия электропередач.

Атака на Харьков

В Харькове, по данным мэра города Игоря Терехова, враг нанес удар реактивным дроном по Слободскому району. Попадание в крышу хозяйственного здания, возник пожар. О пострадавших информация пока не поступала.

Напомним, российские войска совершили массированную атаку беспилотниками на Сумы. Под ударами оказались объекты гражданской инфраструктуры, поврежден жилищный сектор, есть пострадавшие.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie