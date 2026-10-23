РФ терроризирует украинцев / © Getty Images

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Сегодня, 23 октября, россияне атаковали Полтавщину и Харьков. Обошлось, по предварительным данным, без жертв и пострадавших.

Об этом сообщили местные власти.

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«Снова вражеская атака на Полтавскую громаду! В одном из частных жилых секторов взрывной волной повреждены, по меньшей мере, шесть домовладений — выбиты окна, повреждены крыши. К счастью, по состоянию на сейчас обошлось без пострадавших», — отметила Екатерина Ямщикова.

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По информации АО «Полтаваоблэнерго», в микрорайоне, подвергшемся вражеской атаке, повреждена воздушная линия электропередач.

Атака на Харьков

В Харькове, по данным мэра города Игоря Терехова, враг нанес удар реактивным дроном по Слободскому району. Попадание в крышу хозяйственного здания, возник пожар. О пострадавших информация пока не поступала.

Напомним, российские войска совершили массированную атаку беспилотниками на Сумы. Под ударами оказались объекты гражданской инфраструктуры, поврежден жилищный сектор, есть пострадавшие.

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