- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2123
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украине с утра прогремели взрывы: РФ ударила по большому городу и центральной области — что известно
В Харькове и Полтавской области есть разрушения в результате атаки вражескими дронами.
Сегодня, 23 октября, россияне атаковали Полтавщину и Харьков. Обошлось, по предварительным данным, без жертв и пострадавших.
Об этом сообщили местные власти.
«Снова вражеская атака на Полтавскую громаду! В одном из частных жилых секторов взрывной волной повреждены, по меньшей мере, шесть домовладений — выбиты окна, повреждены крыши. К счастью, по состоянию на сейчас обошлось без пострадавших», — отметила Екатерина Ямщикова.
По информации АО «Полтаваоблэнерго», в микрорайоне, подвергшемся вражеской атаке, повреждена воздушная линия электропередач.
Атака на Харьков
В Харькове, по данным мэра города Игоря Терехова, враг нанес удар реактивным дроном по Слободскому району. Попадание в крышу хозяйственного здания, возник пожар. О пострадавших информация пока не поступала.
Напомним, российские войска совершили массированную атаку беспилотниками на Сумы. Под ударами оказались объекты гражданской инфраструктуры, поврежден жилищный сектор, есть пострадавшие.