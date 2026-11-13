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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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3627
Время на прочтение
3 мин

В Украине с утра раздаются взрывы: "прилеты" сразу в нескольких городах, есть погибшие и раненые — что известно (фото, видео)

Из-за вражеских ударов спасатели доставали людей из-под завалов в Запорожье и эвакуировали пациентов из охваченного огнем медучреждения в Киеве.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Поврежденний многоквартирный дом в Ровно в результате ночной атаки 13 ноября

Поврежденний многоквартирный дом в Ровно в результате ночной атаки 13 ноября

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Российская армия в ночь на 13 ноября и утром атаковала Украину десятками ударных беспилотников. Под ударом оказались гражданские объекты в Ровно, Запорожье, Киеве, Виннице и Одессе. Есть погибшие и раненые.

Об атаке на Украину 13 ноября читайте на ТСН.ua.

Атака на Ровно

Ночью враг ударил по Ровно дронами. Один из них целенаправленно попал в жилую многоэтажку, повлек пожар в двух квартирах.

В результате атаки пострадали шесть человек, среди них двое детей. Спасатели ГСЧС потушили пожар, а также вместе с другими службами эвакуировали из дома 42 жителя.

В настоящее время городские власти готовят отселение людей из поврежденной многоэтажки. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

«Ремонтные работы в доме, в частности, установку окон, планируем начать уже утром», — сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль.

Кроме того, из-за российской атаки в Здолбунове на Ровенщине загорелись гараж и автомобиль. Информации о пострадавших там пока нет.

Поврежденный жилой дом в Ровно

Поврежденный жилой дом в Ровно

Атака на Запорожье

Российские войска атаковали частный сектор Запорожья. В результате удара погиб 17-летний парень, также есть пострадавшие. Спасатели достали из-под завалов четырех человек. Речь идет о 35-летней женщине, 10-летнем мальчике, 34-летнем мужчине и 58-летней женщине. Всех пострадавших доставили в больницу.

/ © Запорожская ОВА

© Запорожская ОВА

Атака на Одессу

Российские войска также нанесли удар по Одессе, сообщил глава ОВА Олег Кипер. В результате атаки был поврежден частный жилой дом, после чего там вспыхнул пожар.

По состоянию на момент уведомления информации о пострадавших не поступало.

Впоследствии враг нанес еще один удар по Одессе. Из-за этого погибли два человека, еще пять человек пострадали (двое из них — в тяжелом состоянии). Повреждены частные жилые дома и легковые автомобили.

На месте работают спасатели и все службы. Продолжается ликвидация последствий атаки.

Поврежденный дом в Одессе в результате атаки

Поврежденный дом в Одессе в результате атаки

Атака на Винницу

Ночью оккупанты атаковали Винницу. В результате вражеского налета пострадали две женщины в возрасте 22 и 54 года: получили травмы легкой степени тяжести и были госпитализированы. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Спасатели потушили все очаги пожара и провели обследование поврежденных территорий. В настоящее время устанавливается окончательный масштаб разрушений.

Разрушения в Виннице после атаки

Разрушения в Виннице после атаки

Атака на Киев

Ночью захватчики совершили очередную атаку на Киев. Из-за падения обломков вражеского дрона в Шевченковском районе возник пожар в медицинском заведении. По данным ГСЧС, в медучреждении также произошло разрушение на втором этаже.

«Персонал медучреждения вывел в безопасное место 30 человек, еще семь человек спасли спасатели ГСЧС. Один человек пострадал», — говорится в сообщении спасателей.

Как сообщили в Минздраве Украины, было повреждено одно из медицинских учреждений Национальной академии медицинских наук. Пострадали три пациента, которым помогли на месте. Медработники не пострадали. Находившиеся на лечении люди из поврежденных отделений переведены в другие отделения больницы.

Последствия атаки на Киев

Последствия атаки на Киев

Отчет Воздушных сил — сколько целей сбито и сколько «прилетов»

По данным Воздушных сил ВСУ, с вечера 12 ноября и в ночь на 13-е российская армия запустила по Украине 117 ударных дронов. Среди них были беспилотники типа «Шахед» (в том числе 63 реактивные), «Гербера» и дроны-имитаторы типа «Пародия».

По состоянию на 07:30, украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 80 вражеских беспилотников. Среди них — 39 реактивных «Шахедов», а также «Герберы» и дроны других типов.

Воздушные силы также зафиксировали попадание средств воздушного нападения противника на 24 локациях. Кроме того, падение сбитых БПЛА и их обломков было зафиксировано еще в 10 местах.

Утренняя атака на Украину 13 ноября

Российские захватчики продолжили запускать ударные беспилотники по Украине и утром 13 ноября.

  • На утро сообщалось о движении реактивных БпЛА на юг Николаевщины со стороны Херсонщины.

  • Также реактивный беспилотник находился на востоке Днепропетровской области и двигался в направлении Запорожья.

  • Отдельный БпЛА направлялся в Харьков с севера.

  • Еще один реактивный дрон находился на западе Черниговщины и двигался к югу.

  • Кроме того, несколько реактивных БПЛА находились к югу от Днепра и направлялись на запад.

  • Еще один реактивный беспилотник двигался к югу Николаевщины в направлении Одесчины.

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