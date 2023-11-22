В Украине с января увеличится зарплата у учителей: Лисовой рассказал, сколько будут получать

Сейчас педагоги получают в среднем около 13 тысяч гривен.

В Украине увеличили образовательную субвенцию на 15,5 миллиарда гривен. Основная часть денег уйдет на зарплату учителям.

Об этом в эфире программы "Завтрак с 1+1" сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

Как отмечается, повышение зарплат планируется в два этапа. Первый – с января повышение на 10%. А уже с апреля зарплата вырастет на 12,6%.

“Мы понимаем, какие в стране приоритеты, что приоритет – оборона, мы понимаем, что определенные выплаты для учителей были сняты. Но важно, что они возвращаются и повышаются. Безусловно, мы должны понимать, что это далеко до той достойной зарплаты, которую должен получать учитель”, — отметил Оксен Лисовой.

Сейчас педагоги получают в среднем около 13 тысяч гривен. Однако с января она будет около 14 тысяч гривен, а с апреля – около 16 тысяч гривен.

Напомним, что в Украине 17% школ до сих пор не имеют укрытий, а потому дети там могут учиться только дистанционно.

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