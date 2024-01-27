В Украине – самый низкий уровень рождаемости за время независимости: какие последствия

Рождаемость в Украине в 2023 году упала до самого низкого уровня за время независимости.

По данным Минюста, в Украине в 2023 году родилось 187 387 младенцев. Это самый маленький показатель за время независимости.

Что будет с демографической ситуацией в Украине дальше, говорится в статье ВВС-Украина.

В издании напомнили, что в 2022 году в Украине родилось почти 207 тысяч детей. В 2012 году, в аннексии Крыма и войны на Донбассе, было 520 тысяч рождений, в 2019 году – перед пандемией коронавируса – 309 тысяч.

Показатель рождаемости мог быть еще ниже

По мнению старшей научной сотрудницы Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Светланы Аксеновой, 187 тысяч новорожденных – это неплохой показатель для второго года полномасштабной войны.

"Я думала, что показатель будет ниже. Однако он все равно значительно ниже, чем тот, который необходим для того, чтобы у нас происходил рост населения", — говорит сотрудница Института демографии.

Факторы уменьшения рождаемости

По словам Аксеновой, в настоящее время многие семьи откладывают рождение детей в ожидании благоприятного периода. Некоторые семьи начали откладывать рождение детей еще раньше, во время пандемии коронавируса. Кроме того, семьям все труднее принять решение о рождении еще одного ребенка после появления на свет первенца из-за войны, социальных и экономических проблем.

Еще один фактор уменьшения рождаемости – разделение семей в результате войны, когда женщина находится за границей, а мужчина в Украине или когда женщина находится в Украине, а ее мужчина воюет.

Последствия

"Чем дольше будет продолжаться война, тем больше будет потерь, которые нельзя восстановить. Те потери рождаемости, которые произошли, вряд ли будут компенсированы в будущем", – предупреждает демограф.

Она считает, что не стоит надеяться на так называемый компенсационный эффект – якобы со временем за счет отложенных планов по рождению детей будет скачок рождаемости.

"Длительные отложения могут привести к тому, что семьи будут отказываться от рождения детей. Наш сосед никуда не исчезнет, и в любой момент оттуда может прилететь ракета или придет какая-нибудь другая опасность", — говорит сотрудница Института демографии.

Кроме того, статистика рождаемости не включает обстановку на оккупированных территориях.

Ранее демографы рассказали, что если война в Украине закончится в конце 2024 или в 2025 году, то через 15 лет после этого численность населения составит примерно 30,5 млн человек.

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