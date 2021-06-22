В Украине - самый высокий уровень пожарной опасности: чрезвычайники просят людей не провоцировать пожары

Спасатели отмечают, что причинами масштабных пожаров в природных экосистемах зачастую последствия человеческой легкомысленности.

В Украине объявили самый высокий уровень пожарной опасности, поэтому спасатели призывают людей не провоцировать пожары в природных экосистемах.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Метеорологи убеждены, что в течение 21-23 июня в большинстве северных, западных и восточных областей будет царить чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Спасатели напоминают, что в течение пожароопасного периода запрещается:

• посещать хвойные леса;

• разводить костры в лесу и лесопосадках;

• заезжать автомобилем в лес;

• курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;

• оставлять в лесу пропитанные бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами тряпки;

• охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;

• создавать свалки и сжигать отходы;

• сжигать сено и остатки после сбора урожая на сельскохозяйственных полях.

"Если вы заметили возгорание в лесах, посадках и на открытых территориях — немедленно звоните по телефону 101", — призывают в ГСЧС.

Напомним, в Харькове вспыхнул крупный пожар. Там — в одном из спальных районов — горел завод "Коммунар".

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