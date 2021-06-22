В Украине - самый высокий уровень пожарной опасности: чрезвычайники просят людей не провоцировать пожары

Спасатели отмечают, что причинами масштабных пожаров в природных экосистемах зачастую последствия человеческой легкомысленности.
В Украине объявили самый высокий уровень пожарной опасности, поэтому спасатели призывают людей не провоцировать пожары в природных экосистемах.
Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Метеорологи убеждены, что в течение 21-23 июня в большинстве северных, западных и восточных областей будет царить чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Спасатели напоминают, что в течение пожароопасного периода запрещается:
• посещать хвойные леса;
• разводить костры в лесу и лесопосадках;
• заезжать автомобилем в лес;
• курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;
• оставлять в лесу пропитанные бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами тряпки;
• охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;
• создавать свалки и сжигать отходы;
• сжигать сено и остатки после сбора урожая на сельскохозяйственных полях.
"Если вы заметили возгорание в лесах, посадках и на открытых территориях — немедленно звоните по телефону 101", — призывают в ГСЧС.
Напомним, в Харькове вспыхнул крупный пожар. Там — в одном из спальных районов — горел завод "Коммунар".