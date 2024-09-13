В Украине самый высокий уровень смертности и самый низкий уровень рождаемости в мире – ЦРУ

Смертность в стране составляет 18,6 на 1000 человек.
Украина вышла на первое место в мире по уровню смертности и последнее по уровню рождаемости.
Такие данные обнародованы в недавних отчетах ЦРУ по демографической ситуации в мире.
По этим данным, смертность в Украине составляет 18,6 на 1000 человек, что является самым высоким показателем среди всех стран.
На втором месте по уровню смертности оказалась Литва с показателем 15,02 смертей на 1000 человек, а третье место занимает Сербия из 14,9 смертей на тысячу человек.
Самый низкий уровень смертности зарегистрирован в Катаре – 1,4 на 1000 человек.
Относительно рождаемости у Украины самый низкий показатель в мире – только 6 рождений на 1000 человек. Предпоследнее место занимает французское владение Сен-Пьер и Микелон из 6,4 рождений на 1000 человек.
Лидером по уровню рождаемости является Нигер с показателем 46,6 рождений на 1000 человек.
К слову, по прогнозу ООН, количество населения в Украине до 2100 года сократится до 15,3 млн.
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