В Украине сайт по поиску работы Work.ua перевел 5 млн грн на нужды армии

В Украине сайт по поиску работы Work.ua перевел 5 млн грн на нужды армии

Компания заявила о готовности поддерживать ВСУ в борьбе с агрессором.

В Украине обычные граждане и крупные компании стали оказывать денежную помощь ВСУ. Так, сайт по поиску работы Work.ua перевел на нужды армии 50 млн. грн.

Об этом сообщает "Днепр оперативный"

Самый большой сайт для поиска работы и сотрудников в Украине присоединился к благотворительной акции. Work.ua перевел 5 миллионов гривен в благотворительный фонд "Повернись живим".

"Наша команда продолжает работать в Украине. Наш центральный офис в Днепре. Мы любим свою страну и делаем все, чтобы защитить ее", — говорят в компании.

Напомним, что в БФ "Вернись живым" за сутки поступило средств больше чем за весь прошлый год.

"За вчера вы помогли войску больше, чем за весь 2021 год (20 502 560,36 грн). Сутки против года. Наша бухгалтерия едва успевает подсчитывать количество платежей, а военный отдел в режиме 24/7 конвертирует ваши благотворительные взносы в реальную помощь на передовой", говорится в сообщении.

Помочь украинской армии граждане могут по ссылке.

Напомним, что СБУ выяснила, что Россия закупила 45 тысяч целлофановых пакетов для перевозки трупов. В СБУ считают, что РФ будет использовать их для российских солдат, если РФ пойдет на полномасштабное вторжение в Украину.

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