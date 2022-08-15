В Украине СБУ задержала двух криминальных авторитетов РФ: что о них известно

В Украине Служба безопасности разоблачила криминальных авторитетов, которые пытались вступить в добровольческие батальоны в столице.

В Украине правоохранители задержали российских криминальных авторитетов, которые хотели вступить в добровольческие батальоны в Киеве. Оба мужчины на территории нашей страны находились нелегально.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, один из криминальных авторитетов находился в санкционном списке СНБО. У него был запрет на въезд в наше государство. Другой гражданин является российским рецидивистом. Он был неоднократно осужден – в частности, за убийство. На территории нашего государства мужчины находились нелегально.

“Сотрудники Службы безопасности своевременно разоблачили потенциальную угрозу и задержали обоих злоумышленников. В целях недопущения преступлений указанные лица были принудительно выдворены из Украины. Подрывную деятельность врага предотвратили сотрудники СБУ при процессуальном руководстве прокуратуры”, — подчеркнули в СБУ.

Напомним, что Служба безопасности Украины задержала агента спецслужб России, собиравшего разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ и Теробороны.

СБУ задержала мужчину, корректировавшего огонь по Донецкой области

Читайте также: