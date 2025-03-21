В Украине сделали заявление о размещении военного контингента

Военные разрабатывают механизмы воплощения идеи в жизнь.
Уже есть список стран, готовых разместить военный контингент в Украине. Впрочем, для начала миссии необходимо продвижение мирного процесса.
Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий на брифинге 21 марта.
"Встречи начальников генштабов свидетельствуют об очень детальной проработке концепции и механизмов воплощения этой идеи. Обсуждаются конкретные количества и локации", — подчеркнул он.
Как сообщалось, президент ФранцииЭммануэль Макрон ищет альтернативу европейским войскам в Украине. Он изучает разные сценарии, которые могли бы заменить отправку европейского военного контингента в Украину.