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В Украине сделали заявление о размещении военного контингента

В Украине сделали заявление о размещении военного контингента

Военные НАТО. / Фото: Associated Press

Военные разрабатывают механизмы воплощения идеи в жизнь.

Уже есть список стран, готовых разместить военный контингент в Украине. Впрочем, для начала миссии необходимо продвижение мирного процесса.

Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий на брифинге 21 марта.

"Встречи начальников генштабов свидетельствуют об очень детальной проработке концепции и механизмов воплощения этой идеи. Обсуждаются конкретные количества и локации", — подчеркнул он.

Как сообщалось, президент ФранцииЭммануэль Макрон ищет альтернативу европейским войскам в Украине. Он изучает разные сценарии, которые могли бы заменить отправку европейского военного контингента в Украину.

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