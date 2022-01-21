В Украине сегодня чтят память киборгов, которые защищали Донецкий аэропорт

Почет героям отдают в семи аэропортах Украины.
Подвиг защитников Донецкого аэропорта чествуют в Украине. Оборона аэродрома, продолжавшаяся 244 дня, стала символом несокрушимости украинской армии.
Об этом говорится в ТСН. Ранок 21 января.
Тех, кто воевал за ДАП, назвали "киборгами". Сегодня уважение героям отдают в семи аэропортах Украины – там играют военные оркестры.
В новом терминале Запорожского аэропорта стартовал всеукраинский флешмоб. Почтить бойцов, которые 244 дня мужественно держали оборону Донецкого аэродрома, пришли военные музыканты 55-й отдельной артиллерийской бригады. Они заиграли в 08:30.
Для запорожских пушечников эта дата действительно символична – именно наши артиллеристы почти 5 месяцев поддерживали своим огнем защитников ДАПА, и именно их помощь помогла ребятам продержаться настолько долго.
Чуть позже Запорожья музыканты заиграли в Международном аэропорту Борисполь. В целом киборгам сегодня будут отдавать честь на семи украинских аэродромах.
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