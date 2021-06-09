В Украине сегодня состоится встреча Трехсторонней контактной группы: какие вопросы будут обсуждать

Участники ТКГ поднимут вопрос нарушения режима прекращения огня со стороны военных формирований РФ.

Сегодня, 9 июня, состоится онлайн-заседание Трехсторонней контактной группы. На нем рассмотрят вопрос нарушения прекращения огня со стороны военных формирований Российской Федерации.

Об этом на странице в соцсети пишет Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе.



Так, на сегодня запланировано совместное заседание ТКГ, на котором помимо прочего рассмотрят вопрос нарушений прекращения огня, имплементацию Минских соглашений и итогов Парижского саммита, а также обеспечение безопасности в зоне конфликта, восстановление работы КПВВ и открытие новых контрольных пунктов в населенных пунктах Золотое и Счастье.



"Сейчас продолжаются консультации на уровне политических советников Н4, цель которых вернуться к строгому соблюдению сторонами полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", — отметили в пресс-службе ТГК.



Напомним, что ТКГ не смогла договориться о возвращении перемирия на Донбассе. Украина и РФ смогли прийти к компромиссу, но принять решение помешали "российские марионетки". Об этом сообщил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.

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