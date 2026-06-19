В Украине серьезно "разбушуется" опасная стихия: синоптики предупредили, какие области находятся под угрозой

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 20–21 июня / © pexels.com

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В эти выходные, 20–21 июня, в Украине будет стоять комфортная и умеренно тёплая летняя погода без резких перепадов температуры. Несмотря на кратковременные дожди в отдельных регионах, в большинстве областей будет солнечно и создадутся благоприятные условия для отдыха на свежем воздухе.

Подробнее о погоде в Украине — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в эти выходные, 20–21 июня, температура воздуха в Украине в течение дня составит от +25 до +29 градусов тепла, в западной части и на юго-западе Украины ожидается от +27 до +32 градусов выше нуля.

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Как отмечает Диденко, не стоит опасаться невыносимой западноевропейской жары в Украине. Пока на следующей неделе в Испании, Португалии и Франции столбики термометров будут достигать и превышать +40 градусов.

«Благодатный климат Украины позволит избежать этой невыносимой жары с запада континента; у нас действительно температура воздуха повышается, но до приемлемых летних значений, пусть и будет +30 с небольшим, но до +40 не дойдет», — сообщает синоптик.

В то же время, согласно прогнозу Диденко, 20 июня дожди с грозами ожидаются на территории от Винницкой области через Черкасскую и Полтавскую области до Харьковской области. На остальной территории осадков не ожидается.

В воскресенье, 21 июня, на всей территории Украины будет преобладать сухая, солнечная и очень тёплая погода, лишь вечером в воскресенье на крайнем западе пройдут дожди. Также 20–21 июня в Киеве ожидается благоприятная погода для прогулок и любых планов на свежем воздухе. Будет солнечно и сухо, а дневная температура поднимется до комфортных +26 градусов.

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По данным Украинского гидрометцентра, 20 июня в Украине ожидается хорошая погода с прояснениями.

В большинстве областей страны осадков не ожидается, лишь на северо-востоке страны, в Одесской и Винницкой областях днём местами возможны небольшие кратковременные дожди. Ветер будет дуть северный со скоростью 5–10 м/с.

© Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла, днём воздух прогреется до +23…+28 градусов тепла. В юго-западной части ночью столбики термометров будут показывать от +15 до +20 градусов тепла, днем ожидается от +25 до +30 градусов тепла.

В то же время метеорологи напоминают, что 20–21 июня в Ровенской, Львовской, Тернопольской, Житомирской, Кировоградской и Одесской областях объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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© Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 20 июня будет облачно с кратковременными прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют.

Будет дуть северный ветер со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла, днём ожидается от +23 до +28 градусов тепла.

В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +16 до +18 градусов тепла, днём ожидается от +26 до +28 градусов тепла.

Погода во Львове

Во Львовской области 20 июня погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ночью и утром будет сохраняться слабый туман. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 3 — 8 м/с. Температура ночью составит от +10 до +15 градусов тепла, днем ожидается от +26 до +31 градуса тепла.

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Во Львове температура воздуха ночью составит от +11 до +13 градусов тепла, днём ожидается от +27 до +29 градусов тепла.

Погода в Одессе

В Одесской области 20 июня ожидается переменная облачность. Днём местами возможен кратковременный дождь с грозой. Северный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночью столбики термометров покажут от +13 до +18 градусов тепла, а днём воздух прогреется до +25…+30 градусов тепла.

В самой Одессе также сохранится переменная облачность, однако здесь обойдётся без осадков. Направление и скорость ветра будут такими же, как и по области — северный, 5–10 м/с. Ночная температура будет колебаться в пределах +16…+18 градусов тепла, а днем ожидается от +25 до +27 градусов тепла. Морская вода у побережья прогреется до +19 градусов.

Погода в Харькове

В Харьковской области 20 июня ожидается переменная облачность. Ночь пройдет без значительных осадков, однако днем местами возможен небольшой кратковременный дождь, кое-где с грозой. Ветер будет северный и будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха по области ночью составит от +10 до +15 градусов тепла, днём ожидается от +22 до +27 градусов тепла.

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В Харькове температура воздуха ночью составит от +13 до +15 градусов тепла, днём ожидается от +24 до +26 градусов выше нуля.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 20 июня будет облачная погода с кратковременными прояснениями. Ночь пройдет без осадков, однако днем возможны кратковременные дожди.

Ветер будет северо-западный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с

Температура по области составит:

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ночью от +12 до +17 градусов тепла;

днём от +24 до +29 градусов тепла;

В городе Днепр ожидается:

ночью от +14 до +16 градусов тепла;

днём от +26 до +28 градусов тепла.

Ранее синоптики рассказали, грозит ли Украине адский антициклон.

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