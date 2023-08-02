В Украине сертифицировали первую машину для разминирования, изготовленную в Харькове: что известно

Теперь в Украине ежемесячно производители могут производить по две такие машины для разминирования.

В Украине сертифицировали машину для подготовки почвы к разминированию, разработанную в Харькове. Это позволяет наладить производство и использовать для разминирования деоккупированных территорий.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

Отмечается, что у украинской техники есть преимущества над зарубежными машинами по разминированию. Это, в частности, простота ее конструкции, сравнительно невысокая стоимость производства, обслуживания и ремонта. Вместе с тем, разработка позволяет эффективно обезвреживать противопехотные и выявлять противотанковые мины. Сейчас ежемесячно производители могут производить две такие машины.

"Мы заинтересованы в том, чтобы не импортировать оборудование, а покупать свое. Поэтому, безусловно, мы поддерживаем эффективные украинские разработки. Ключевая задача сегодня – масштабировать производство отечественных производителей", — сказала первая вице-премьер-министр Украины – Министер экономики Украины Юлия Свириденко.

В Украине сертифицировали первую машину для разминирования / Фото: Олег Синєгубов

По ее словам, такие машины, как разработка харьковчан, будут полезны для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной специальной службы транспорта и частных операторов, занимающихся разминированием в Украине.

Следует отметить, что сегодня в Украине работает около 3000 специалистов и всего 20 машин для разминирования, из которых три – в Харьковской области. Для ускорения очистки территории страны от мин и взрывчатки этих мощностей недостаточно. Поэтому на каждой встрече с зарубежными партнерами поднимается вопрос по поставкам необходимого оборудования, обучению пиротехников, финансовому обеспечению гуманитарному разминированию.

Кроме того, правительство ведет работу по налаживанию производства необходимой зарубежной техники на территории Украины. В частности, на территории государства будут локализоваться производства хорватская корпорация "DOK-ING doo" и датская HYDREMA – украинские и иностранные производители уже подписали соответствующие Меморандумы.

Еще в середине мая 2023 года глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в области запустили в работу машину для разминирования, изготовленную харьковскими специалистами.

Тогда речь шла о существовании машины в единственном экземпляре. Однако Синегубов отмечал высокую эффективность машины. Эта техника имеет нажимной принцип действия и кроме обезвреживания противотанковых и противопехотных мин способна ликвидировать растяжки.

Напомним, ранее издание The Washington Post сообщило, что в результате боевых действий Украина является наиболее заминированной страной в мире. Взрывоопасные предметы загрязнили территорию страны размером примерно с Флориду или Уругвай. На разминирование уйдут десятки лет и миллиарды долларов.

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