В Украине сержанты смогут занимать офицерские должности даже без высшего образования

Речь идет о военных, получивших весомый боевой опыт и успешно исполняющих обязанности на занимаемых должностях.
В Минобороны Украины сообщили, что сержанты без высшего образования, но с боевым опытом смогут занимать офицерские должности.
Об этом заместитель начальника отдела военной кадровой политики Департамента кадровой политики Минобороны полковник Сергей Литовченко рассказал на брифинге.
Он пояснил, что в условиях интенсивных боев в Украине существенно возросла потребность ВСУ в комплектовании должностей младших офицеров.
На сегодняшний день первичные должности младшего офицерского состава комплектуются прежде всего выпускниками военных учреждений высшего образования, офицерами запаса, сержантами и старшинами, имеющими высшее образование.
В то же время на сегодняшний день на должностях офицеров служит определенное количество сержантов и старшин, не имеющих высшего образования и соответствующего курса военной подготовки. Однако такие военные получили значительный боевой опыт и успешно выполняют служебные обязанности на занимаемых должностях.
"Именно мотивированный и опытный личный состав позволяет нашему государству одерживать новые победы и освобождать оккупированные территории", — отметил Литовченко.
Отметим, что Верховная Рада 20 марта приняла закон, направленный на повышение укомплектованности первичных должностей младшего офицерского состава во время военного положения.
Кроме того, 23 марта парламент принял закон №8169, в частности, предусматривающий, что срок военной службы для мобилизованных будет определяться отдельным решением президента.
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