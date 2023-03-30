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В Украине сержанты смогут занимать офицерские должности даже без высшего образования

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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В Украине сержанты смогут занимать офицерские должности даже без высшего образования

Речь идет о военных, получивших весомый боевой опыт и успешно исполняющих обязанности на занимаемых должностях.

В Минобороны Украины сообщили, что сержанты без высшего образования, но с боевым опытом смогут занимать офицерские должности.

Об этом заместитель начальника отдела военной кадровой политики Департамента кадровой политики Минобороны полковник Сергей Литовченко рассказал на брифинге.

Он пояснил, что в условиях интенсивных боев в Украине существенно возросла потребность ВСУ в комплектовании должностей младших офицеров.

На сегодняшний день первичные должности младшего офицерского состава комплектуются прежде всего выпускниками военных учреждений высшего образования, офицерами запаса, сержантами и старшинами, имеющими высшее образование.

В то же время на сегодняшний день на должностях офицеров служит определенное количество сержантов и старшин, не имеющих высшего образования и соответствующего курса военной подготовки. Однако такие военные получили значительный боевой опыт и успешно выполняют служебные обязанности на занимаемых должностях.

"Именно мотивированный и опытный личный состав позволяет нашему государству одерживать новые победы и освобождать оккупированные территории", — отметил Литовченко.

Отметим, что Верховная Рада 20 марта приняла закон, направленный на повышение укомплектованности первичных должностей младшего офицерского состава во время военного положения.

Кроме того, 23 марта парламент принял закон №8169, в частности, предусматривающий, что срок военной службы для мобилизованных будет определяться отдельным решением президента.

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Дата публикации
Просмотры
510
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