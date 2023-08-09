В Украине сейчас самый низкий за последние 20 лет уровень коррупции – Марченко

В Минфине считают, что сейчас в Украине наблюдается самый низкий за последние 20 лет уровень коррупции.

Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью Радио Свобода.

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"Коррупцию в Украине нужно рассматривать из нескольких плоскостей. Я скажу так. Я уже достаточно опытный. Вы же говорите, что я – "налоговик со стажем". За 20 лет, за которые я понимаю процессы в этой стране, уровень коррупции сейчас наименьший, какой есть. Возможно, в некоторых секторах он остался достаточно высоким. Но в принципе в целом по системе", — сказал он.

На вопрос, откуда такие выводы, Марченко ответил, что по опыту и ощущениям.

"И определенное понимание цифр. То есть, коррупция как явление сейчас полностью под общественным мониторингом. Очень трудно делать те вещи, которые делал, условно говоря, в период Януковича. У нас нет обогащенного, у нас нет министерских должностей, на которых у нас становятся олигархами. Может это быть аргументом? Может? Может", – считает министр.

Как сообщалось ранее, Зеленский пригрозил депутатам и чиновникам, работающим на собственный "карман".

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