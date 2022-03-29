В Украине сформированы стратегические запасы еды на несколько лет — Шмыгаль

В Украине сформированы стратегические запасы еды на несколько лет — Шмыгаль

Правительство также запустило программу бесплатной раздачи ключевых социальных продуктов в прифронтовых городах.

Правительство сформировали стратегические запасы еды на несколько лет в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 29 марта на первом с начала войны заседании Кабинета министров.

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"Началась посевная уже в 11 областях. Государство дало аграриям средства на закупку всего, что нужно для этого. Кредиты под 0%. Гарантии государства перед банками. Горючее, удобрения, семена. Все это есть", — отметил Шмыгаль.

Премьер рассказал, что правительство помогает аграриям также с экспортом и сейчас будет активно расширять это направление, ведь страна должна зарабатывать.

"Запустили программу бесплатной раздачи ключевых социальных продуктов в прифронтовых городах. Государство покупает более 10 таких продуктов и дальше раздает людям. Это также и поддержка украинского производителя — поддержка нашей пищевой промышленности", — подытожил глава правительства.

Напомним, премьер также сообщал, что потери Украины от полномасштабного вторжения России превысили триллион долларов. В эту сумму входят уже нанесенный ущерб инфраструктуре и экономике, а также будущие потери в последующие годы.

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