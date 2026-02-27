В Украине школьникам могут урезать отдых и продлить учебу

Из-за блэкаутов и длинных зимних каникул школы могут скорректировать график / © ТСН

Формально учебный год в Украине завершается 30 июня, однако фактический график будет зависеть от того, насколько дети полноценно усвоили программу в период блэкаутов.

Об этом в интервью «Украинская правда. Жизнь» сказала заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева.

«В сложных условиях школы применяли асинхронный формат: учащиеся загружали задания на образовательные платформы, когда дома был свет, а учителя проверяли их при наличии электроэнергии. Если такой формат не обеспечил полного овладения материалом, учебу могут продлить в июне», — отметила она.

Она также уточнила — пропущенные уроки будут компенсировать либо через урезание весенних каникул, либо через продление обучения в июне 2026 года.

«Продление учебы летом и замена весенних каникул будут не во всех громадах и не по всей территории страны. В случае необходимости решения о переносе каникул будут приняты, но сейчас в этом нет необходимости», — добавила Кузьмичева.

Напомним, весенние каникулы в 2026 году в украинских школах начнутся в конце марта, но продолжительность зависит от решения педагогических советов.

Хотя точные даты определяет каждая школа самостоятельно, правительство установило минимальное количество дней отдыха — не менее 30 календарных дней в течение учебного года.

Даты каникул в больших городах Украины