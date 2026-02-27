- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1432
- Время на прочтение
- 2 мин
В Украине школьникам могут урезать отдых и продлить учебу
Из-за масштабных блэкаутов зимой школы в некоторых регионах Украины могут остаться без весенних каникул.
Формально учебный год в Украине завершается 30 июня, однако фактический график будет зависеть от того, насколько дети полноценно усвоили программу в период блэкаутов.
Об этом в интервью «Украинская правда. Жизнь» сказала заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева.
«В сложных условиях школы применяли асинхронный формат: учащиеся загружали задания на образовательные платформы, когда дома был свет, а учителя проверяли их при наличии электроэнергии. Если такой формат не обеспечил полного овладения материалом, учебу могут продлить в июне», — отметила она.
Она также уточнила — пропущенные уроки будут компенсировать либо через урезание весенних каникул, либо через продление обучения в июне 2026 года.
«Продление учебы летом и замена весенних каникул будут не во всех громадах и не по всей территории страны. В случае необходимости решения о переносе каникул будут приняты, но сейчас в этом нет необходимости», — добавила Кузьмичева.
Напомним, весенние каникулы в 2026 году в украинских школах начнутся в конце марта, но продолжительность зависит от решения педагогических советов.
Хотя точные даты определяет каждая школа самостоятельно, правительство установило минимальное количество дней отдыха — не менее 30 календарных дней в течение учебного года.
Даты каникул в больших городах Украины
Киев: точные даты весенних каникул еще уточняются, ожидается, что они будут согласованы в ближайшее время.
Одесса: каникулы запланированы с 23 по 29 марта
Николаев: отдых школьников состоится с 30 марта по 5 апреля
Харьков: каникулы продлятся с 21 по 29 марта
Днепр: школьные каникулы запланированы с 21 по 29 марта
Львов: весенние каникулы начнутся 23 марта и завершатся 29 марта
Сумы, Черкассы, Ровно, Полтава, Винница, Запорожье: школьники будут отдыхать с 21 по 29 марта
Ужгород: каникулы пройдут с 9 по 15 марта
Черновцы: часть школ будет отдыхать с 30 марта по 5 апреля, другие — с 23 по 27 марта