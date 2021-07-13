В Украине школы отменяют обучение в 10-11 классах: образовательный омбудсмен рассказал, что делать родителям

Часть школ уже сообщила родителям о том, что у них отменяется набор в 10-11 классы.

В Украине некоторые школы начали реформироваться, отменив обучение в 10-11 классах, поэтому родители забили тревогу.

Об этом сообщает Служба образовательного омбудсмена.

По данным образовательного омбудсмена Сергея Горбачева, пока начинается реорганизация образовательной сети, а именно — создают профильные академические лицеи, академии, опорные учреждения и их филиалы. Из-за этого часть школ уже сообщила родителям о том, что у них отменяется набор на 10-11 классы. В частности в 2020 году от родителей к образовательному омбудсмену поступило 82 обращения из 53 населенных пунктов.

"Мы имеем с десяток обращений, когда в мае ученикам говорят, что "у нас не будет 10 класса, идите куда хотите". Так не делается. Именно поэтому мы предложили изменения в закон", — отметил Сергей Горбачев.

По данным омбудсмена, образовательные учреждения должны сообщать ученикам и их родителям за полтора года до изменения условий обучения или перепрофилирование школы.

"Если мы хотим с сентября 2023 сделать модернизацию сети, мы должны об этом сообщить в марте 2022", — отметил образовательный омбудсмен.

Сергей Горбачев рассказал, что в одной из школ Киева план оптимизации был принят еще в 2018 году, однако о нем вовремя не предупредили родителей. Поэтому сложилась такая ситуация, что школьникам в 9 классе сообщили, что они больше не смогут учиться в 10 классе.

Образовательный омбудсмен в таких случаях рекомендует родителям обращаться в местные управления образования.

"Родителям надо обращаться в управления образования с заявлением, что ребенок планирует продолжить обучение в 10 классе и управление образования ребенка обязательно должно устроить", — подчеркнул Сергей Горбачев.

Также известно, что в Украине, согласно реформе НУШ, учебные заведения будут переформатирован и 10 — 12 классы станут профильным образованием для учащихся. То есть, это будут специализированные лицеи и они будут работать, как отдельные образовательные учреждения. Однако эта реформа будет введенной от 2027, а до того дети после 9 класса должны учиться в обычных школах.

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