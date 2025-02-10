В Украине школы переводят на дистанционное обучение: какая причина

В Украине резко возросло количество больных ОРВИ и гриппом, из-за чего школы перешли на дистанционное обучение для уменьшения распространения инфекций.

Об этом сообщает РБК-Украина.

С 10 февраля дистанционное обучение было введено в 34 школах Ужгорода и в ряде заведений других общин области. Директор департамента образования и науки Закарпатской ОВА Марьяна Марусинец сообщила, что также объявлен карантин в 29 детских садах области.

Увеличение случаев заболеваемости зафиксировано также в Хмельницкой области, где за прошедшую неделю зарегистрировано более 7200 случаев, большинство из которых среди детей. В ответ на это дистанционное обучение было введено в 30 школах области, в частности в Каменец-Подольской общине.

Ситуация не лучше и в Черновцах, где уже 31 школа и шесть детсадов перешли на онлайн-формат. С 10 февраля карантин будет введен в 12 школах Герцаевского общества из-за большого количества отсутствующих учеников.

Рост случаев ОРВИ среди учащихся наблюдается также в Виннице и Ровенской области. В этой связи некоторые лицеи перевели учащихся на дистанционное обучение, а в Ровенской области 28 школ уже проводят обучение онлайн из-за превышения эпидемического порога.

В городе Черноморск Одесской области карантин в школах и детских садах продлится до 14 февраля, соответствующее решение приняла местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности.

В Минздраве отметили, что ситуация в Украине остается сложной, но порог эпидемии пока превышен только в нескольких регионах. В Черновицкой области зафиксирован высокий уровень заболеваемости, в других областях, в частности, в Ивано-Франковской и Львовской.

Напомним, в школе в Ровно обнаружили опасный вирус, 76 ученикам внезапно стало плохо, они жаловались на тошноту, диарею и повышенную температуру.

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