В Украине синоптики объявили о третьем уровне опасности: что и где прогнозируется

Штормить будет 14 и 15 января.
В Украине синоптики объявили об ухудшении погодных условий. Ожидается сильная снеголавинная опасность.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Как стало известно, 14 и 15 января в высокогорье Ивано-Франковской области и восточной части Закарпатской области ожидается сильная снеголавинная опасность – третий уровень опасности.
Отметим, что в столице 14 и 15 января ожидаются порывы ветра от 15 до 25 м/с, на дорогах гололедица.
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