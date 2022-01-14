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В Украине синоптики объявили о третьем уровне опасности: что и где прогнозируется

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В Украине синоптики объявили о третьем уровне опасности: что и где прогнозируется

14 января идет снег, значит лето будет хорошим. / Pexels

Штормить будет 14 и 15 января.

В Украине синоптики объявили об ухудшении погодных условий. Ожидается сильная снеголавинная опасность.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как стало известно, 14 и 15 января в высокогорье Ивано-Франковской области и восточной части Закарпатской области ожидается сильная снеголавинная опасность – третий уровень опасности.

Отметим, что в столице 14 и 15 января ожидаются порывы ветра от 15 до 25 м/с, на дорогах гололедица.

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