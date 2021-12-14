В Украине синоптики предупредили о сильном похолодании: когда и где испортится погода

Местами в Украине температура воздуха опустится до 18 градусов.
В Украине идет серьезное похолодание. Температура воздуха ночью может опуститься до 10—18 градусов.
Об этом на своей странице в соцсети написала синоптика Наталья Диденко.
15 декабря в большинстве регионов Украины столбик термометра покажет минус два градуса, местами — плюс два. В западных областях температура воздуха опустится до 10 градусов.
В Карпатах, а также окологорных областях прогнозируется снег. В южной и центральных частях страны предупреждают о дожде и мокром снеге. В Донецкой области ожидается сильный ветер.
"Эти градусы — не какая-то странность для нашего климата, однако мы расслабились среди сырой "никакой" погоды с нулями и даже "плюсами" и поэтому первый приличный мороз всегда ощутимее хватает за нос и щеки и создает проблемы для коммунальщиков", — подчеркнула синоптик.
Напомним, что непогода обесточила более 170 сел и городов Львовской области.
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