В Украине синоптики предупредили о сильном снеге и гололеде: в каких регионах и когда испортится погода

В Украине синоптики предупредили о сильном снеге и гололеде: в каких регионах и когда испортится погода

Погода испортится в Киеве и Киевской области, а также в западных и северных областях.

В Украине предупреждают об ухудшении погодных условий. 6 декабря синоптики прогнозируют налипание мокрого снега и гололедицу.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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Погода испортится в Киеве и Киевской области, а также в западных и северных областях. Ожидается налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

В южных и центральных областях прогнозируется туман: видимость на дороге составит 200—500 метров.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Водители, будьте внимательны и осторожны", — акцентировали в ГСЧС Украины.

Напомним, что на туристическом курорте "Буковель" уже вовсю работают снежные пушки. На новый сезон прогнозируют настоящий туристический бум, несмотря на ожидаемые жесткие карантинные ограничения.

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