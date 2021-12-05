В Украине синоптики предупредили о сильном снеге и гололеде: в каких регионах и когда испортится погода

Погода испортится в Киеве и Киевской области, а также в западных и северных областях.
В Украине предупреждают об ухудшении погодных условий. 6 декабря синоптики прогнозируют налипание мокрого снега и гололедицу.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Погода испортится в Киеве и Киевской области, а также в западных и северных областях. Ожидается налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
В южных и центральных областях прогнозируется туман: видимость на дороге составит 200—500 метров.
"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Водители, будьте внимательны и осторожны", — акцентировали в ГСЧС Украины.
Напомним, что на туристическом курорте "Буковель" уже вовсю работают снежные пушки. На новый сезон прогнозируют настоящий туристический бум, несмотря на ожидаемые жесткие карантинные ограничения.
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