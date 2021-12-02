В Украине синоптики предупредили о снегопадах: где испортится погода

В Украине синоптики предупредили о снегопадах: где испортится погода

Местами на дорогах возможна гололедица.

В Украине синоптики предупредили об ухудшении погодных условий. Ожидается сильный снег и гололедица.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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Как стало известно, погода в основном испортится в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Прогнозируется налипание мокрого снега, вьюги, на дорогах гололедица (первый уровень опасности).

Непогода будет и в Карпатах — там ожидается сильный снег (второй уровень опасности).

"Погодные условия могут привести к нарушению (в Карпатах — местами к прекращению) движения транспорта на дорогах и улицах", — подчеркнули в пресс-службе ГСЧС Украины.

Напомним, что зима в Закарпатье началась с редкого за 20 лет снегопада: в горах ожидают -18° мороза.

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