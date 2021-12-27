В Украине синоптики предупредили об ухудшении погоды: что и когда прогнозируется

В регионах ожидается снег, местами мокрый снег, дождь и гололедица.
В Украину идет циклон, который принесет с собой снег, дождь и гололедицу.
Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.
Непогода 28 декабря накроет Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области. Кроме того, циклон пройдет и по Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой областям.
В регионах ожидается снег, местами мокрый снег и дождь, гололедица.
“В Украине, кроме западных и северных областей, порывы ветра 15-20 метров в секунду, метели, снежные заносы. На дорогах страны гололедица. Первый уровень опасности. Такие погодные условия могут повлечь за собой нарушение движения транспорта и отключение энергообеспечения населенных пунктов”, — рассказали в Укргидрометцентре.
Читайте также:
- Лавров объявил дату начала переговоров России с США по ультиматуму.
- В Полтаве в СИЗО нашли тело арестованного: мужчина подозревался в мошенничестве.
- Премьер Израиля самоизолировался после того, как его 14-летняя дочь заразилась коронавирусом.