В Украине синоптики предупредили об ухудшении погоды: что и когда прогнозируется

В Украине синоптики предупредили об ухудшении погоды: что и когда прогнозируется

В регионах ожидается снег, местами мокрый снег, дождь и гололедица.

В Украину идет циклон, который принесет с собой снег, дождь и гололедицу.

Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

Непогода 28 декабря накроет Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области. Кроме того, циклон пройдет и по Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой областям.

В регионах ожидается снег, местами мокрый снег и дождь, гололедица.

“В Украине, кроме западных и северных областей, порывы ветра 15-20 метров в секунду, метели, снежные заносы. На дорогах страны гололедица. Первый уровень опасности. Такие погодные условия могут повлечь за собой нарушение движения транспорта и отключение энергообеспечения населенных пунктов”, — рассказали в Укргидрометцентре.

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