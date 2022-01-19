В Украине синоптики предупредили об ухудшении погоды: что и когда прогнозируется

В Карпатах и на Закарпатье ожидается сильный снег.
В Украине синоптики предупредили об ухудшении погодных условий. Прогнозируются сильные порывы ветра и снег.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Как стало известно, утром и днем 20 января в Западных областях ожидаются порывы ветра в 15—20 метров в секунду. В Карпатах и на Закарпатье ожидается сильные снег, метель. Первый уровень опасности.
Отметим, что 20 января синоптики сообщают об облачности с прояснениями. Ночью без осадков. Днем в западных, большинстве северных и Винницких областях небольшой снег и мокрый снег. На остальной территории без осадков.
Читайте также:
- Кабмин разрешил украинцам покупать лекарства за "тысячу Зеленского": когда и кто сможет потратить средства.
- В Сумской области мужчина убил товарища с инвалидностью, потому что тот не хотел лечиться.
- Просил позвонить жене: во Львове на вокзале мужчина угрожал себя убить.