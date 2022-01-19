В Украине синоптики предупредили об ухудшении погоды: что и когда прогнозируется

В Украине синоптики предупредили об ухудшении погоды: что и когда прогнозируется

В Карпатах и на Закарпатье ожидается сильный снег.

В Украине синоптики предупредили об ухудшении погодных условий. Прогнозируются сильные порывы ветра и снег.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как стало известно, утром и днем 20 января в Западных областях ожидаются порывы ветра в 15—20 метров в секунду. В Карпатах и на Закарпатье ожидается сильные снег, метель. Первый уровень опасности.

Отметим, что 20 января синоптики сообщают об облачности с прояснениями. Ночью без осадков. Днем в западных, большинстве северных и Винницких областях небольшой снег и мокрый снег. На остальной территории без осадков.

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