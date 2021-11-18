В Украине синоптики предупреждают об ухудшении погоды: что прогнозируется

Ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду.
В Украине синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий Ожидаются порывы сильного ветра.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
В пятницу, 19 ноября, будет дуть в западных областях. Прогнозируются порывы ветра до 15-20 метров в секунду (первый уровень опасности).
Температура воздуха, по данным синоптиков, опустится до нуля, местами минус одного-двух градусов. В последний рабочий день, а также на выходных ожидается и сильный снег.
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