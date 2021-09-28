В Украине синоптики предупреждают об ухудшении погоды: какими будут первые дни октября

В Украине синоптики предупреждают об ухудшении погоды: какими будут первые дни октября

Ожидаются заморозки на поверхности почвы.

В Украине синоптики объявили об опасном метеорологическом явлении. В первых числах октября ожидаются заморозки на поверхности почвы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Так, ночью 30 сентября и 1—3 октября в большинстве западных областей и на побережье ожидаются заморозки на поверхности почвы. Температура воздуха опустится до 0—5 градусов. Заморозки ожидаются и в северо-восточных областях нашей страны: там столбики термометров покажут 0—3 градуса.

"В Киевской области ночью 30 сентября и 1—3 октября по области ожидаются заморозки на поверхности почвы 0—5 градусов и кое-где в воздухе 0—2", — подчеркнули в пресс-службе ГСЧС Украины.

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