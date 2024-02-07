В Украине скоро появится должность кибердипломата: Данилов — о быстром развитии технологий

Впервые цифровая дипломатия в Украине упоминается как составляющая стратегии публичной дипломатии, принятой в 2021 году МИДом. Тогда речь шла прежде всего о так называемом "коммуникационном измерении".

В Украине могут создать должность кибердипломата, что связано с скорым развитием технологий в мире.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время открытия Kyiv International Cyber Resilience Forum 2024 года.

Он заявил о "большом мировом движении", а также большом количестве стран, имеющих кибердипломатов.

"Думаю, что в нашей стране скоро появится такая должность как кибердипломат, потому что это важное направление борьбы", — сказал Данилов.

Кибердипломатия – это дипломатия в киберпространстве или использование дипломатических ресурсов и выполнение дипломатических функций для защиты национальных интересов в киберпространстве.

Эти интересы обычно проявляются в национальных стратегиях киберпространства или кибербезопасности. Кибердипломатия включает в себя кибербезопасность, киберпреступность, укрепление доверия, свободу Интернета и управление Интернетом.

Напомним, специалисты по кибербезопасности, разработчики и дипломаты со всего мира собрались в Киеве, чтобы объединить усилия в цифровой войне против России. Они отметили, что за 10 лет Украина пережила более 5 тысяч кибератак.

Читайте также: