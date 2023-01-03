В Украине случилось землетрясение: толчки почувствовали на Закарпатье

В Закарпатье случилось землетрясение во вторник, 3 января.
На территории Закарпатской области в районе города Иршава зарегистрировано землетрясение.
Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.
Подземные толчки произошли на глубине 6 км магнитудой 3,8 балла (по шкале Рихтера). Их было относительно ощутимо в 15:28.
"По классификации землетрясение чувствуется внутри здания многими людьми, под открытым небом — немногими. Люди просыпаются, но никто не пугается. Колебания похожи с сотрясением, образованным тяжело нагруженным автомобилем. Дрожь окон, дверей, посуды. Скрип пола и стен. Начинается дрожь. Висящие предметы легко расшатываются; жидкость в открытых рынках слегка колеблется. В автомобилях, стоящих на месте, толчок заметен", — рассказали в Главном центре специального контроля.
Напомним, в предыдущий раз 28 декабря землетрясение произошло в Ивано-Франковской области. Тогда он был магнитудой 2,4 балла по шкале Рихтера.
Перед тем, 2 декабря, произошло неощутимое землетрясение в районе города Новоднестровска Черновицкой области на глубине 6 км.
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