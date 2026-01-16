В Украине изменяют комендантский час: разрешат передвижение ночью

Комендантский час.

Дополнено новыми материалами

В Украине меняют правила комендантского часа. Теперь можно свободно передвигаться по улицам в комендантский час.

Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль.

«Изменяем правила передвижения граждан на улицы в комендантский час. Люди смогут свободно передвигаться для того, чтобы добраться до „Пунктов несгибаемости“, в том числе и ночью», — сообщил чиновник.

Глава Минэнерго подчеркнул, что в связи с массированными атаками РФ по украинской энергетике действует режим чрезвычайной ситуации. По его словам, это необходимо для максимальной скоординированности действий всех служб в Киеве, регионах и общинах.

Шмыгаль подчеркнул, что есть ряд задач, определенных совместно с Кабинетом министров:

Усиливается работа Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике и Штабу по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в электроэнергетических системах Киева и Киевской области. Первые заседания обоих штабов уже проведены. Меняются правила передвижения граждан по улице в комендантский час. Люди смогут свободно передвигаться для того, чтобы добраться до «Пунктов несокрушимости», в том числе и ночью. Правительство рекомендует НКРЭКУ в кратчайшие сроки пересмотреть и максимально упростить подключение резервного энергетического оборудования к сетям. Рассмотрение и согласование проекта за 2 дня. Получение технических условий — 2 дня. Обследование и опломбирование узла учета также через 2 дня. Перераспределятся резервное оборудование между регионами, учитывая критичность потребностей для объектов жизнеобеспечения. Государственные компании, в первую очередь «Укрзализныця» и НАК «Нафтогаз» должны срочно обеспечить закупку импортируемой электрической энергии в течение ОЗУ 2025/26 года в объеме не менее 50% от общего потребления.

Напомним, накануне вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Алексей Кулеба сообщил, что в Украине разрешат нарушать комендантский час. Однако, подчеркивал он, никаких самовольных решений на местах быть не может. Разрешение на передвижение в запрещенное время будет предоставляться исключительно с участием военного командования и Советов обороны.

Позже президент Владимир Зеленский проинформировал, что будут приняты решения по ослаблению комендантского часа. По его словам, мероприятия будут внедряться только в тех регионах и населенных пунктах, где это позволяет ситуация с безопасностью.