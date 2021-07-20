В Украине смертность на воде бьет рекорды: из-за чего гибнут и как избежать трагедии

В Украине смертность на воде бьет рекорды: из-за чего гибнут и как избежать трагедии

Украинцам настойчиво советуют соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха.

В Украине с начала 2021 года на водоемах уже погибли 808 человек. Только с начала июля утонуло 265 украинцев, в том числе 36 детей. Преимущественно причиной трагедии является купание в нетрезвом состоянии или в не оборудованных для этого местах.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Также читайте Пошли купаться без разрешения родителей: на Черниговщине в пруду утонули двое братьев

Так, согласно статистике, в прошлом году в аналогичный период на воде погибло 166 человек, из которых 16 несовершеннолетних. В то же время, даже несмотря на катастрофически высокий показатель смертности на воде украинцы игнорируют элементарные правила поведения. Поскольку самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является купание в не оборудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии.

Читайте также: за сутки в Украине утонули 32 человека: "рекорды" в областях

Несмотря на крайне большое количество трагедий на воде и у нее ГСЧС призывает украинцев соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха. Прежде всего надо соблюдать следующие правила:

отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;

никогда не ныряйте в незнакомых местах;

не лишайте детей без присмотра у воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные ставки и реки;

не заплывайте далеко. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах;

не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

не приближайтесь к судам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи вас,

температура воды должна быть не ниже 17° С;

плавайте в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3 — 5 минут

следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра.

Как сообщалось, жаркая погода способствует тому, что большинство людей проводят свой отдых возле воды на реках, озерах, прудах и других водоемах. Но чтобы плавание, которое является крайне полезным, не обернулось трагедией, следует соблюдать ряд правил поведения. Как безопасно отдыхать на воде, читайте здесь.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

В Украине начали закрывать пляжи для купания: в чем причина

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку