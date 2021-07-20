В Украине смертность на воде бьет рекорды: из-за чего гибнут и как избежать трагедии

Украинцам настойчиво советуют соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха.
В Украине с начала 2021 года на водоемах уже погибли 808 человек. Только с начала июля утонуло 265 украинцев, в том числе 36 детей. Преимущественно причиной трагедии является купание в нетрезвом состоянии или в не оборудованных для этого местах.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Так, согласно статистике, в прошлом году в аналогичный период на воде погибло 166 человек, из которых 16 несовершеннолетних. В то же время, даже несмотря на катастрофически высокий показатель смертности на воде украинцы игнорируют элементарные правила поведения. Поскольку самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является купание в не оборудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии.
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Несмотря на крайне большое количество трагедий на воде и у нее ГСЧС призывает украинцев соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха. Прежде всего надо соблюдать следующие правила:
- отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;
- никогда не ныряйте в незнакомых местах;
- не лишайте детей без присмотра у воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные ставки и реки;
- не заплывайте далеко. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах;
- не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- не приближайтесь к судам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи вас,
- температура воды должна быть не ниже 17° С;
- плавайте в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3 — 5 минут
- следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра.
Как сообщалось, жаркая погода способствует тому, что большинство людей проводят свой отдых возле воды на реках, озерах, прудах и других водоемах. Но чтобы плавание, которое является крайне полезным, не обернулось трагедией, следует соблюдать ряд правил поведения. Как безопасно отдыхать на воде, читайте здесь.