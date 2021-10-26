В Украине смертность от коронавируса побила новый рекорд: за сутки умерло более 730 человек

В Украине смертность от коронавируса побила новый рекорд: за сутки умерло более 730 человек

Всего жертвами COVID-19 в стране уже стали почти 65 тысяч людей.

По состоянию на 26 октября в Украине от коронавируса умерло 734 человека. Это максимальное количество за все время пандемии.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки более 19 тысяч украинцев инфицировалось, в больницы попали почти 3 тысячи человек, а 9 738 пациентов поправились.

Напомним, что предыдущие два рекорда смертей от коронавируса в Украине были зафиксированы - 19 октября — 538 и 22 октября — 614. До этого больше всего летальных исходов фиксировали в апреле 2021 года — 481. Следует отметить, что в 2020 году количество смертей ни разу не превышало 300 человек.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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