Мать с младенцем / © Credits

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В первом полугодии года на подконтрольной территории Украины уровень смертности вчетвером превысил показатели рождаемости.

Об этом сообщает «КИЕВ24», ссылаясь на статистические данные Минюста.

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По оценкам экспертов, на отрицательную статистику существенно повлиял выезд части беременных женщин за границу, где они и рожают детей. Это создает дополнительный отрыв в официальных демографических данных внутри страны.

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В то же время, демографы отмечают, что после окончания боевых действий и завершения войны ожидается рост рождаемости. Основным драйвером этого процесса должен стать эффект отложенного отцовства, когда семьи реализуют свои планы по рождению детей в более безопасных условиях.

Статистика рождаемости и смертности / © Министерство юстиции Украины

Напомним, в Украине ежегодно без войны умирает примерно 500 тыс. человек, а рождается около 180-220 тыс. детей. Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник отметил, что статистика сегодня фиксирует только 6 детей на 10 женщин. А для того чтобы население Украины сохранилось на соответствующем уровне, нужно, чтобы рождалось 22 ребенка на 10 женщин.

Ранее стало известно, каким будет соотношение мужчин и женщин в Украине после войны.

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