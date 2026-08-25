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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Украине смертность превысила рождаемость в четыре раза: что дальше — прогноз

В первом полугодии количество умерших в Украине в четыре раза превысило количество новорожденных, однако демографы прогнозируют возобновление показателей после завершения войны.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Мать с младенцем

Мать с младенцем / © Credits

В первом полугодии года на подконтрольной территории Украины уровень смертности вчетвером превысил показатели рождаемости.

Об этом сообщает «КИЕВ24», ссылаясь на статистические данные Минюста.

По оценкам экспертов, на отрицательную статистику существенно повлиял выезд части беременных женщин за границу, где они и рожают детей. Это создает дополнительный отрыв в официальных демографических данных внутри страны.

В то же время, демографы отмечают, что после окончания боевых действий и завершения войны ожидается рост рождаемости. Основным драйвером этого процесса должен стать эффект отложенного отцовства, когда семьи реализуют свои планы по рождению детей в более безопасных условиях.

Статистика рождаемости и смертности / © Министерство юстиции Украины

Статистика рождаемости и смертности / © Министерство юстиции Украины

Напомним, в Украине ежегодно без войны умирает примерно 500 тыс. человек, а рождается около 180-220 тыс. детей. Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник отметил, что статистика сегодня фиксирует только 6 детей на 10 женщин. А для того чтобы население Украины сохранилось на соответствующем уровне, нужно, чтобы рождалось 22 ребенка на 10 женщин.

Ранее стало известно, каким будет соотношение мужчин и женщин в Украине после войны.

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