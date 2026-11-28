Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие постановление Совета национальной безопасности и обороны, которое предусматривает запрет для средств массовой информации освещать последствия разрушений объектов критической инфраструктуры в результате российских атак, а также сроки их восстановления.

Соответствующее поручение Кабинета министров содержится в указе главы государства от 28 ноября.

Реклама

Указом введено в действие решение СНБО от 23 октября «О мерах по усилению защиты объектов критической инфраструктуры на предстоящий отопительный период 2026/27 года».

Реклама

Документ обязывает правительство принять неотложные меры по запрету распространения в СМИ информации о последствиях разрушений объектов критической инфраструктуры и сроках их восстановления. Ограничения также коснутся освещения этапов и хода строительства защитных сооружений на объектах топливно-энергетического комплекса и сектора жизнеобеспечения населения.

Речь идет, в частности, об объектах, на которых строительство защитных сооружений предусмотрено Комплексными планами обеспечения устойчивости регионов и отдельных городов.

Таким образом, под ограничения могут попасть не только сообщения о повреждениях энергетической инфраструктуры в результате российских обстрелов, но и информация о сроках восстановления электростанций, подстанций и других объектов, а также о ходе работ по их защите.

В то же время решение СНБО предусматривает комплекс дополнительных мер по повышению устойчивости критически важной инфраструктуры в преддверии следующего отопительного сезона.

Реклама

Среди них — укрепление противовоздушной обороны и инженерной защиты энергетических объектов, привлечение предприятий к формированию групп ПВО, а также подготовка жилых домов к возможным перебоям с электроснабжением.

Указ президента вступает в силу со дня его публикации.

Напомним, что Россия начала применять тактику энергетического осаждения крупных украинских городов, пытаясь не только уничтожить внутреннюю генерацию, но и перерезать связи регионов с общей энергосистемой. Такой подход уже применяется против Киева, Днепра и Одессы, а впоследствии атаки по аналогичному сценарию могут распространиться на другие города.

Новости партнеров