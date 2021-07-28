В Украине снесут больше 30 тысяч "хрущевок": куда и как расселят их жителей

Дома будут сносить только после расселения людей.
Больше тридцати тысяч жилых домов попадут под снос. В правительстве вновь вернулись к проекту ликвидации "хрущевок".
Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 28 июля.
Законопроект Минрегиона прошел общественные слушания. Там согласовали механизм расселения жителей и определили ответственных за проект. Демонтаж "хрущевок" будут проводить только после того, как расселят жителей квартир в новостройки. Жилье будет не временным, а сразу — новые квартиры.
Решение о сносе домов будут принимать местные власти, после разработки плана реконструкции квартала и письменного согласия собственников квартир о переезде.
Напомним, закон о реконструкции кварталов приняли еще в 2006 году. Но только в начале июля этого года правительство вернулось к вопросу сноса старых домов и начало разрабатывать процедуру расселения жителей.