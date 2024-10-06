В Украине снова будет тепло: прогноз погоды на неделю, 7-13 октября

На следующей неделе в Украине ожидается умеренно теплая погода, с периодическими дождями, которые будут сопровождаться грозами.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Понедельник, 7 октября

В понедельник под влиянием циклонической деятельности с юга в большинстве областей Украины пройдут дожди, в центральных и южных регионах порой значительные. Кое-где возможны грозы, в западных областях местами туман. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7 – 12 м/с, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью в западной части составит +6…+11 °С, в остальной стране +11…+18 °С; днем +13...+19°С, на юге, в Крыму и восточных областях +20...+27°С.

Вторник, 8 октября

Во вторник ночью в северных, восточных регионах, а также в Полтавской и Днепропетровской областях ожидается дождливая погода. Днем по всей территории страны без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, на северо-востоке местами порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 °С, днем +14…+19 °С, на юге до +21 °С.

Среда, 9 октября

9 октября в Украине ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер преимущественно переменных направлений, 3-8 м/с, на Правобережье южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 °С, днем +16…+21 °С, на юге и местами в западных областях до +23 °С.

Четверг, 10 октября

10 октября в Украине удержится погода без осадков, только в Одесчине и Крыму днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 °С, на крайнем юге местами до +16 °С. Днем +18...+23 °С.

Пятница, 11 октября

11 октября ночью местами в Одесской и Николаевской областях, днем в западном регионе страны пройдут дожди, местами возможны грозы. На остальной территории Украины без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в западных областях переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 °С, на крайнем юге и в Крыму местами до +17 °С; днем +20...+25 °С, на крайнем западе +13...+18 °С.

Суббота, 12 октября

12 октября ночью дожди сохранятся в западных областях, днем ожидаются местами в северных и южных регионах. Ветер на левобережье юго-восточный, на Правобережье северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 °С, на крайнем юге и в Крыму местами до +18 °С; днем +19…+25 °С, в западных областях +13…+18 °С.

Воскресенье, 13 октября

13 октября на большей части территории страны ожидаются небольшие, иногда умеренные дожди, в южных и центральных областях с грозами. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 °С, на крайнем юге и в Крыму местами +14…+17 °С; днем +13...+18°С, на юго-востоке и в Крыму до +21°С.

Ранее синоптик Наталья Птуха рассказала, какой будет погода этой осенью.

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