В Украине снова будут отключать свет: где и как надолго

В Украине снова начали выключать свет. 18 ноября графики отключений заработали во всех областях. И все это из-за повреждения энергообъектов во время очередной массированной ракетно-дроновой атаки россиян. На сколько вернулись графики отключения света и что будет с электричеством зимой – в эксклюзиве TSN.UA рассказала Людмила Труфин.

Графики возвращаются

Графики возвращаются! Новая рабочая неделя в Украине началась с отключений света. Как сообщили в "Укрэнерго", 18 ноября в стране запланированы стабилизационные отключения до 22:00.

“С 6:00 до 22:00 будут действовать две очереди отключений одновременно. Причина временного возврата ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки. Энергетики работают над ликвидацией последствий аварии, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование".

Точные графики отключений по своему адресу можно посмотреть на сайтах облэнерго, ОВА и ДТЭК.

Что со светом в Одессе

Одним из первых городов, где выключили электроэнергию после очередной атаки россиян, стала Одесса. 17 ноября там пропал свет, а вместе с ним – вода и тепло. Электротранспорт тоже не работал. Впрочем, по состоянию на утро 18 ноября ситуация несколько улучшилась.

“Из 7 районов области частично без электроснабжения остаются два – Подольский и Одесский. В Одессе постепенно возобновляется водоснабжение. Отдельные объекты работают на генераторах, а также развернуты "Пункты незламности". Частично восстановлено отопление, продолжается работа по полному восстановлению теплоснабжения. Больницы и другие объекты критической инфраструктуры снабжены электроэнергией из альтернативных и резервных источников”.

Сумы без света

Из-за вражеской атаки свет отключили и в Сумской области. В местной ОВА сообщили, что 18 ноября в 00.10 враг нанес ракетный удар (вероятно баллистической ракетой) по критической инфраструктуре областного центра.

Где отменили отключения

А вот в двух областях утром 18 ноября запланированные отключения отменили. Речь идет о Франковщине и Львовщине. Об этом сообщили в местных облэнерго. Соответствующее распоряжение дало "Укрэнерго". В сообщении отметили, что информация о других регионах будет обновляться.

Сколько будут продолжаться отключения

Тем временем глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире "Ранок.LIVE" заявил, что для восстановления энергосистемы понадобится 3-4 дня, но отключения света могут быть и на следующей неделе.

“В ЕС электроэнергия в пять раз дороже, чем в Украине. Следовательно, импорт создает убытки для украинских энергокомпаний, поэтому важно восстановить собственную генерацию. От обстрела пострадали объекты, обеспечивающие пиковое потребление утром и вечером. Это может продлить отключение света на следующую неделю".

Что будет со светом зимой

О том, что в холодное время украинцы снова столкнутся с отключениями света, эксперты говорили не один месяц. Говорили, что причиной станет либо значительное похолодание, либо массированные атаки врага. Как видим, россияне снова стремятся оставить нас без света именно перед зимой, поэтому прицельно бьют по энергетике. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире "Киев24" заявил, что без блэкаутов для населения этой зимой энергетическая система не справится.

"Если будет -10-12, то по меньшей мере 1 очередь отключений, скорее всего, будет работать в это время".

Тем временем экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков в эфире "Вечір.LIVE" рассказал, что зимой в Украине возможны разные сценарии отключения электроэнергии. Выбор сценария опять же зависит от нескольких факторов: насколько теплой или холодной будет зима и возобновят ли оккупанты массированные атаки на энергосистему. В лучшем случае электроэнергия может быть отключена только на несколько часов в сутки во время проведения ремонта или когда температура опустится до минус пяти градусов. Этот сценарий предполагает относительно теплую зиму.

"Мы проходим зимний максимум с короткими отключениями потребителей по графикам и организованно. Потому что ремонты, потому что при -5-6 градусов может будет дефицит".

При холодной зиме (-18°C…-25°C) и отсутствии массированных атак веерные и стабилизационные отключения будут продолжаться по 4-6 часов: "Но это будет по графику, регулируемо и управляемо".

Пессимистический сценарий — холодная зима и беспрецедентные массированные атаки. В этом случае возможны продолжительные, непредсказуемые отключения на несколько суток для защиты энергосистемы.

"Отключения могут быть долговременными. Я имею в виду сутки, двое, а может и четыре-пять. Они непрогнозируемые".

Он добавил, что энергетики будут пытаться спасти энергосистему и выключать свет столько, сколько нужно, никого не спрашивая.

Зеленский про зиму

Тем временем Владимир Зеленский в интервью "Украинскому радио" заявил, что в этом году Украина готова к зиме лучше, чем в предыдущие годы войны.

"Насколько мы готовы – наверняка, мы сильнее готовы, чем когда-либо во время войны. Нас сложно поразить, но предполагать, что все будет спокойно, пока война не закончилась, нельзя".

По словам Зеленского, произошла децентрализация энергетической сети и связи. Он также рассказал, что у Украины сегодня есть договоренности по ракетам для разных систем ПВО, "но этого недостаточно".

"Не буду говорить в количестве, но сегодня относительно договоренностей о ракетах для Patriot, NASAMS, IRIS-T и многих других систем ПВО мы находимся в очень неплохом положении".

Он также добавил, что, по данным разведки, Россия будет продолжать осуществлять комбинированные удары, накапливать свои силы и производство для того, чтобы устроить блэкауты.

"А блэкауты – это, безусловно, недовольство людей, общества".

Длительные отключения

В то же время, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал Politico, что этой зимой отключения света могут продолжаться до 20 часов, если температура упадет до -10°, а Россия выведет из строя наши АЭС.

“В Центральной Украине после ракетных атак были уничтожены энергетические объекты, что повлекло за собой масштабные ремонтные работы перед зимой. Из-за российских ударов Украина потеряла более половины своих генерирующих мощностей, и специалисты прогнозируют отключение электроэнергии на 8-14 часов в день, а в случае ухудшения ситуации — до 20 часов".

Эксперты подчеркивают, что основная часть энергетического обеспечения страны зависит от незащищенных атомных станций, покрывающих 60% потребностей Украины. В случае новых атак на ядерную инфраструктуру это может привести к длительным отключениям и новому гуманитарному кризису, когда люди будут вынуждены покидать страну в поисках тепла и убежища.

Как согреться зимой

Украинцев еще с лета призывают готовиться к тяжелой зиме, в частности, стоит заранее подготовить набор экстренной помощи. В материале ТСН.ua говорится, что прежде всего зимой стоит запастись практическими вещами. Для этого нужно приобрести фонарик, свечи, батарейки, лампочки с аккумуляторами, светодиодные лампы, а также альтернативные методы зарядки (павербанки) для телефона или других устройств, требующих питания (ноутбуки, фонарики и т.п.).

Лучше покупать павербанки на 20-30 тыс. мАч. Одним зарядом такого устройства можно будет зарядить телефон до шести раз. Также если есть возможность, запаситесь аккумуляторными или солнечными батареями, другими устройствами, позволяющими заряжать жизненно необходимую технику. Можно приобрести дизельный или бензиновый генератор, однако их можно использовать только вне дома. Не запускайте генератор в доме или гараже, не подключайте его к домашней электрической системе”.

Не помешает приобрести специальные устройства, защищающие гаджеты от перепадов напряжения, что часто встречается при отключениях электроэнергии.

Утепление жилья

Готовясь к зиме, не забудьте утеплить окна, входные двери. В частности, следует обработать герметиком щели в окнах, использовать уплотнитель, чтобы предотвратить потерю тепла. Такую же процедуру следует провести и с входной дверью. Чтобы сохранить еду холодной, если свет пропадет надолго, приобретите лед или заморозьте пластиковые контейнеры с водой.

“Обратите внимание, что большинство продуктов, требующих охлаждения, можно безопасно хранить в закрытом холодильнике около четырех часов. В то же время заполненная морозильная камера будет сохранять температуру около 48 часов. В случае отсутствия электроэнергии желательно открывать холодильник и морозильную камеру как можно реже и на как можно короткое время”.

Еда и питьевая вода

Подготовьте техническую и питьевую воду на несколько дней. Выясните, где поблизости есть бюветы. Запаситесь продуктами, не требующими термической обработки – консервы, крекеры, хлебцы и т.д. Если у вас только электрическая плита, приобретите портативную (туристическую) газовую плиту или горелку, заранее подготовьте термосы с теплыми напитками или супом.

Напомним, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что отключения света будут продолжаться до конца недели, но возможны также и на следующей неделе.