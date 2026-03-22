В Украине снова будут отключать свет: "Укрэнерго" анонсировало ограничения на 23 марта
Ограничения будут действовать в вечерние часы и будут касаться как бытовых потребителей, так и промышленных предприятий.
Завтра, 23 марта, во всех регионах Украины будут применяться отключения электроэнергии . Ограничения продлятся пять часов — с 17:00 до 22:00, и коснутся как обычных граждан, так и бизнеса.
О срочном возвращении графиков почасовых отключений сообщила пресс-служба Национальной энергетической компании «Укрэнерго» в своем официальном Telegram-канале.
Кого коснутся отключения света 23 марта
В указанное вечернее время будут действовать сразу два типа ограничений:
графики почасовых отключений (непосредственно для населения);
графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
Главной причиной столь вынужденного шага энергетики называют тяжелые последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на объекты критической инфраструктуры, из-за которых энергосистема до сих пор не может работать на полную мощность.
Где узнать свой график
В «Укрэнерго» предупреждают, что ситуация в объединенной энергосистеме остается крайне динамичной и может измениться в любой момент.
Точное время и объем применения отключений по конкретному адресу украинцам рекомендуют проверять на официальных сайтах и страницах облэнерго в своем регионе.
Также энергетики еще раз призывают граждан потреблять электричество максимально бережно в те часы, когда оно появляется по графику, и не включать мощные приборы одновременно.
Напомним, в воскресенье, 22 марта, часть жителей Киева и области обесточена. По информации ДТЭК, свет исчез из-за аварии на одном из энергообъектов , ранее существенно поврежденном обстрелами.