В Украине снова будут отключать свет: "Укрэнерго" анонсировало ограничения на 23 марта

Отключение света в Украине в понедельник, 23 марта

Завтра, 23 марта, во всех регионах Украины будут применяться отключения электроэнергии . Ограничения продлятся пять часов — с 17:00 до 22:00, и коснутся как обычных граждан, так и бизнеса.

О срочном возвращении графиков почасовых отключений сообщила пресс-служба Национальной энергетической компании «Укрэнерго» в своем официальном Telegram-канале.

Кого коснутся отключения света 23 марта

В указанное вечернее время будут действовать сразу два типа ограничений:

графики почасовых отключений (непосредственно для населения);

графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

Главной причиной столь вынужденного шага энергетики называют тяжелые последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на объекты критической инфраструктуры, из-за которых энергосистема до сих пор не может работать на полную мощность.

Где узнать свой график

В «Укрэнерго» предупреждают, что ситуация в объединенной энергосистеме остается крайне динамичной и может измениться в любой момент.

Точное время и объем применения отключений по конкретному адресу украинцам рекомендуют проверять на официальных сайтах и страницах облэнерго в своем регионе.

Также энергетики еще раз призывают граждан потреблять электричество максимально бережно в те часы, когда оно появляется по графику, и не включать мощные приборы одновременно.

Напомним, в воскресенье, 22 марта, часть жителей Киева и области обесточена. По информации ДТЭК, свет исчез из-за аварии на одном из энергообъектов , ранее существенно поврежденном обстрелами.