В Украине снова дефицит электроэнергии: государство попросило аварийную помощь

В энергосистеме Украины 11 декабря в очередной раз возник дефицит электроэнергии, поэтому государство привлекло аварийную помощь из Румынии и Польши для поддержания баланса.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Состояние энергосистемы Украины 11 декабря

В энергосистеме Украины зафиксирован дефицит мощности из-за недостаточного объема генерации на фоне высокого уровня потребления электричества. До сих пор очень ограничены возможности электростанций по увеличению производства электроэнергии.

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Так, 11 декабря сразу три энергоблока не включились в работу в нужное время в связи с продлением аварийного ремонта. На других блоках ТЭС продолжаются аварийные и плановые ремонты.

С самого утра потребление электроэнергии в Украине превышает прогнозируемый уровень на 2,2%. В некоторых областях этому способствует ухудшение погоды: сильный ветер и гололедица.

Чтобы избежать отключений света и для поддержки баланса в энергосистеме Диспетчерский центр "Укрэнерго" в очередной раз привлек аварийную помощь от операторов системы передачи электроэнергии соседних стран. Речь идет о Румынии и Польше.

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В то же время лимиты потребления электроэнергии в регионах не вводились. Графики отключений также не вводились и не прогнозируются.

В "Укрэнерго" призвали во избежание дефицита и для поддержки баланса экономно пользоваться электроэнергией.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В энергосистеме – дефицит! Свет будут отключать?

Напомним, на 11 декабря в результате боевых действий и по другим причинам без электроэнергии остаются 420 населенных пунктов Украины. В частности, из-за ракетной атаки по Киеву есть повреждения в электросетях и обесточивание.

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