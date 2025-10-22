В Украине снова масштабная воздушная тревога: мониторы сообщают о пусках "Кинжалов"

Воздушная тревога. / © ТСН.ua

В среду, 22 октября, Украине снова объявлена масштабная воздушная тревога. Это уже второй раз за утро по всей стране раздаются сирены.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Вся Украина - ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К", - подчеркнули военные.

Заметим, истребитель МиГ-31К является носителем гиперзвуковой ракеты Х-47М2 "Кинжал". По данным мониторинговых каналов, произошли взлеты двух бортов. Во время тревоги было запущено несколько баллистических ракет.

В свою очередь, ПС предупреждали о пусках ракет в направлении Киевщины и Киева.

Напомним, с ночи в разных регионах раздавались сирены череду угрозы дронов и ракет. Утром, от 07:04 до 07:43 по всей Украине была объявлена тревога из-за угрозы "Кинжалов". Мониторинговые каналы заявляли, что россияне запускали аэробалистические ракеты.