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В Украине снова могут продлить мобилизацию и военное состояние: до какой даты
Окончательное решение о продлении военного положения и мобилизации депутаты должны принять во время голосования в сессионном зале.
Во вторник, 14 июля, Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности одобрил проекты законов №15402 и №15401 о продлении военного положения и общей мобилизации.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
По его словам, еще решение поддержали единогласно все 13 членов комитета. Мобилизацию и военное положение, в случае принятия Верховной Радой, продлят еще на 90 дней — с 2 августа по 31 октября.
«Это уже в 20-й раз, когда действующий созыв за эти вопросы голосует», — подчеркнул он.
Сегодня эти два законопроекта, подчеркнул Железняк, будут рассмотрены в парламенте.
Заметим, накануне, 13 июля, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проекты законов №15402 и №15401 о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней.
Мобилизация в Украине — последние новости
Уже в ближайшее время мобилизация в Украине может измениться. Источники ТСН сообщили, что уже на следующей неделе запланирована встреча парламентариев с представителями Минобороны, на которые намерены обсудить очередные изменения процесса призыва.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15387, который может изменить порядок вручения повесток. В частности, документ предусматривает, что повестка будет считаться врученной только после фактического получения адресатом, а не после отметки почтового оператора о невозможности доставки.
В Украине также вступают в силу правила бронирования работников Новые критерии определения критически важных предприятий будут касаться около 20% компаний. Им нужно подтвердить статус критичности до 10 августа. Переходный период будет продолжаться до 1 сентября — действующее бронирование сохраняется, автоматически его никто не отменяет.