В Украине снова могут продлить мобилизацию и военное состояние: до какой даты

Киев. / © УНИАН

Реклама

Во вторник, 14 июля, Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности одобрил проекты законов №15402 и №15401 о продлении военного положения и общей мобилизации.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, еще решение поддержали единогласно все 13 членов комитета. Мобилизацию и военное положение, в случае принятия Верховной Радой, продлят еще на 90 дней — с 2 августа по 31 октября.

Реклама

«Это уже в 20-й раз, когда действующий созыв за эти вопросы голосует», — подчеркнул он.

Сегодня эти два законопроекта, подчеркнул Железняк, будут рассмотрены в парламенте.

Заметим, накануне, 13 июля, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проекты законов №15402 и №15401 о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней.

Мобилизация в Украине — последние новости

Уже в ближайшее время мобилизация в Украине может измениться. Источники ТСН сообщили, что уже на следующей неделе запланирована встреча парламентариев с представителями Минобороны, на которые намерены обсудить очередные изменения процесса призыва.

Реклама

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15387, который может изменить порядок вручения повесток. В частности, документ предусматривает, что повестка будет считаться врученной только после фактического получения адресатом, а не после отметки почтового оператора о невозможности доставки.

В Украине также вступают в силу правила бронирования работников Новые критерии определения критически важных предприятий будут касаться около 20% компаний. Им нужно подтвердить статус критичности до 10 августа. Переходный период будет продолжаться до 1 сентября — действующее бронирование сохраняется, автоматически его никто не отменяет.

Новости партнеров