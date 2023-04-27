В Украине снова могут возникнуть проблемы с электроэнергией: в "Укрэнерго" объяснили причины

Хотя обычно в Украине весной и летом наблюдается избыток мощности, в этом году летом возможен дефицит электроэнергии.

Об этом заявил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, большинство объектов "Укрэнерго" были повреждены в результате российских обстрелов зимой.

"Мы сейчас активно занимаемся их восстановлением. Также серьезные повреждения получили тепловые и гидроэлектростанции, которые покрывали существенную часть нашего баланса. Поэтому ремонтная кампания весной и летом 2023 будет одной из самых сложных из-за зимних масштабных разрушений", — сказал Кудрицкий.

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Также он напомнил, что в оккупации остается несколько крупных электростанций – в частности, Запорожская АЭС.

"Их нам не хватало прошлой зимой и не хватает сейчас. Мы будем активировать все имеющиеся генерирующие мощности летом, чтобы в период ремонтов поддерживать баланс энергосистемы. Но возможно, что нужно будет вместо возобновившегося экспорта электроэнергии использовать импорт", – говорит глава. "Укрэнерго".

По его словам, дефицит электроэнергии – сезонное явление.

"В Украине в течение весны и лета наблюдался избыток мощности, поэтому мы могли экспортировать электричество. Дефицит в энергосистеме появлялся осенью и зимой. Но в этом году из-за повреждений наших электростанций мы можем видеть дефицит и летом, и его нужно будет компенсировать увеличением мощностей на электростанциях, а также импортом электроэнергии", – добавил Кудрицкий.

Ранее российская пропагандистка Скабеева пожаловалась, потому что "не все украинцы страдают". Ее разозлило, что в нашем государстве больше не выключают электричество.

Напомним, что верхние пределы тарифов на электроэнергию для частных потребителей могут вырасти от 1,68 грн. до 2,4 грн. или на 2,8 грн. за кВт-ч. Эксперт объяснил, почему этого не избежать.

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