В Украине снова могут ввести отключение света: что говорят в "Укрэнерго"

Из-за массированных ракетных и дроновых ударов врага по украинским электростанциям, повлекшим значительный дефицит в энергосистеме, в Украине могут снова ввести отключение света после того, как несколько дней ограничений не было.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

С 22 марта по 8 мая россияне пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала этих атак.

Кроме того, весной и летом на электростанциях проводятся плановые мероприятия по техническому обслуживанию. Это предусмотренные законодательством мероприятия, которые проходят ежегодно. Они необходимы для подготовки энергоблоков к работе под высокой нагрузкой в следующем отопительном сезоне.

"Это может влиять на увеличение или уменьшение дефицита в энергосистеме, но не является его основным фактором. Дефицит в энергосистеме вызван разрушением оборудования украинских тепловых и гидроэлектростанций в результате российских обстрелов", — подчеркивают энергетики.

В частности, вывод на плановое обслуживание атомных блоков – необходимая мера, которую невозможно отменить или отсрочить, говорят в "Укрэнерго". Ведь от успешности проведения ремонтной кампании летом зависит не только эффективная работа атомных станций следующей зимой, подготовка к которой продолжается сейчас, но и ядерная безопасность в целом.

"Диспетчерский центр "Укрэнерго" будет применять все возможные инструменты для покрытия дефицита. В случае превышения областями доведенных "Укрэнерго" лимитов потребления облэнерго будут применять графики почасовых отключений, в соответствии с утвержденной очередностью... Экономно потребляйте электроэнергию, это поможет минимизировать применение плановых отключений", — призывают энергетики.

Напомним, ранее и. о. председателя правления НАЭК "Энергоатом" Петр Котин уже предупреждал, что со следующей недели "Укрэнерго" снова будет устанавливать лимиты на потребление электроэнергии.

Читайте также: