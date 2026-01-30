ТСН в социальных сетях

В Украине снова морозы: в МОН объяснили, какой будет формат обучения для школьников

МОН рекомендует регионам самостоятельно выбирать формат обучения из-за энергокризиса и морозов.

Школа

Школа / © pexels.com

Из — за энергетического кризиса и сильных морозов Министерство образования и науки поручило местным властям самостоятельно выбрать модель обучения для школьников.

Об этом сообщили на официальном сайте МОН.

В министерстве отметили, что решение о очном или дистанционном обучении в учебных заведениях теперь будут принимать на местах. МОН призвало областные администрации адаптировать образовательный процесс к графикам отключений света и погодных аномалий, привлекая к оценке рисков специалистов по чрезвычайным ситуациям.

«Отмечаем, что в условиях военного состояния образовательный процесс должен быть ориентирован прежде всего на безопасность детей, а также доступность, гибкость и непрерывность обучения», — отметили в министерстве.

Что известно о советном процессе во время морозов

Ранее мы писали, что киевские школы возобновляют обучение от 2 февраля. Родители смогут выбрать безопасный формат для детей: очный, дистанционный или смешанный.

Каникулы в киевских школах ввели из-за сложной энергетической ситуации после массированных российских атак.

Тем временем в Украину идет похолодание. В ближайшие 3–5 дней в Украине будет наблюдаться переменная погода с осадками и морозом до -11.

