В Украине снова морозы: в МОН объяснили, какой будет формат обучения для школьников
МОН рекомендует регионам самостоятельно выбирать формат обучения из-за энергокризиса и морозов.
Из — за энергетического кризиса и сильных морозов Министерство образования и науки поручило местным властям самостоятельно выбрать модель обучения для школьников.
Об этом сообщили на официальном сайте МОН.
В министерстве отметили, что решение о очном или дистанционном обучении в учебных заведениях теперь будут принимать на местах. МОН призвало областные администрации адаптировать образовательный процесс к графикам отключений света и погодных аномалий, привлекая к оценке рисков специалистов по чрезвычайным ситуациям.
«Отмечаем, что в условиях военного состояния образовательный процесс должен быть ориентирован прежде всего на безопасность детей, а также доступность, гибкость и непрерывность обучения», — отметили в министерстве.
Что известно о советном процессе во время морозов
Ранее мы писали, что киевские школы возобновляют обучение от 2 февраля. Родители смогут выбрать безопасный формат для детей: очный, дистанционный или смешанный.
Каникулы в киевских школах ввели из-за сложной энергетической ситуации после массированных российских атак.
Тем временем в Украину идет похолодание. В ближайшие 3–5 дней в Украине будет наблюдаться переменная погода с осадками и морозом до -11.