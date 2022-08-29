В Украине снова объявили масштабную воздушную тревогу: карта

Не пренебрегайте сигналами тревоги и направляйтесь в укрытие.

В 05:25, 29 августа 2022 года, воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины.

Нужно немедленно следовать в укрытие!

Просим всех срочно пройти в укрытие гражданской защиты!

Украина в настоящее время находится в потенциальной опасности.

Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Не пренебрегайте сигналами тревоги и направляйтесь в укрытие. Берегите себя!

Следите за сообщениями от местных властей!

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Напомним, ранее белорусские партизаны сообщили о запусках ракет из Гомельского района. Звуки взрывов прозвучали в ряде украинских городов и районов, в частности, в Киевской и Кривом Роге.

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