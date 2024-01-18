Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.
В четверг, 18 января, в Украине снова объявлена масштабная воздушная тревога. Уже во второй раз с утра "покраснели" все регионы из-за угрозы аэробалистических ракет "Кинжал".
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
"Ракетная опасность по всей территории Украины. Взлет МиГ-31 с аэродрома Моздок", — говорится в сообщении.
Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.
Как сообщалось, в 08:48 в Украине также объявляли масштабную воздушную тревогу из-за взлета МиГа. Сирены звучали до 09:13.