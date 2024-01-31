В Украине снова объявлена масштабная воздушная тревога

В среду, 31 января, Украине была вторично объявлена масштабная воздушная тревога. Регионы "покраснели" из-за угрозы "Кинжалов".

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области", — говорится в сообщении.

В свою очередь, мониторинговые каналы сообщили, что в воздушном пространстве РФ сразу шесть бортов МиГ-31К.

Карта воздушных тревога на 31 января.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Напомним, 31 января в Украине объявляли масштабу воздушную тревогу. Был зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок. Сирены звучали с 12:08 до 12:39.

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