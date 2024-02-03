В Украине снова объявлена масштабная воздушная тревога

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.
В Украине в субботу, 3 января, вторично с утра объявлена масштабная воздушная тревога. Все регионы "покраснели" из-за угрозы удара ракетами "Кинжал".
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
"Ракетная опасность по всей территории Украины. Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка", — говорится в сообщении.
Кроме того, Воздушные силы предупреждают, что сохраняется активность вражеской тактической авиации на восточном и северо-восточном направлениях: "Существует угроза применения авиационных средств поражения".
Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.
Напомним, 3 февраля в Украине уже была объявлена полномасштабная воздушная тревога из-за угрозы "Кинжалов". Был зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок. Сирены звучали с 11:40 до 12:19.