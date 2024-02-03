В Украине снова объявлена масштабная воздушная тревога

В Украине в субботу, 3 января, вторично с утра объявлена масштабная воздушная тревога. Все регионы "покраснели" из-за угрозы удара ракетами "Кинжал".

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Ракетная опасность по всей территории Украины. Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка", — говорится в сообщении.

Кроме того, Воздушные силы предупреждают, что сохраняется активность вражеской тактической авиации на восточном и северо-восточном направлениях: "Существует угроза применения авиационных средств поражения".

Карта воздушных тревога на 12:55 субботы, 3 февраля.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Напомним, 3 февраля в Украине уже была объявлена полномасштабная воздушная тревога из-за угрозы "Кинжалов". Был зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок. Сирены звучали с 11:40 до 12:19.

Читайте также: