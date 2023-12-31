В Украине снова объявлена масштабная воздушная тревога: где есть угроза

Не игнорируйте сигнал об опасности.
Во всех городах Украины 31 декабря в который раз за день раздается сигнал воздушной тревоги.
Воздушная тревога раздалась в большинстве областей страны, кроме западного региона, а также Житомирщины и Сумщины.
В Воздушных силах ВСУ предупредили, что российские "Шахеды" на Черниговщине двигаются в направлении Киева. Кроме того, вражеские дроны зафиксированы в Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской областях курсом на запад.
В КГВА сообщили, что воздушная тревога в Киеве связана с угрозой применения БПЛА.
Впоследствии в Воздушных силах добавили, что также есть угроза применения авиационных средств поражения враждебной тактической авиацией с востока и юга. В мониторинговых чатах добавили, что речь идет об угрозе применения управляемых авиационных ракет (Х-59).
Ранее сообщалось, что россияне снова атаковали Днепропетровщину артиллерией и дронами. В результате удара ранены.
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