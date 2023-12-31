В Украине снова объявлена масштабная воздушная тревога: где есть угроза

Не игнорируйте сигнал об опасности.

Во всех городах Украины 31 декабря в который раз за день раздается сигнал воздушной тревоги.

Воздушная тревога раздалась в большинстве областей страны, кроме западного региона, а также Житомирщины и Сумщины.