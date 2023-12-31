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В Украине снова объявлена масштабная воздушная тревога: где есть угроза

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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В Украине снова объявлена масштабная воздушная тревога: где есть угроза

Фото: ТСН.ua

Не игнорируйте сигнал об опасности.

Во всех городах Украины 31 декабря в который раз за день раздается сигнал воздушной тревоги.

Воздушная тревога раздалась в большинстве областей страны, кроме западного региона, а также Житомирщины и Сумщины.

Карта воздушных тревог на 19:50 31 декабря / ©
Карта воздушных тревог на 19:50 31 декабря

В Воздушных силах ВСУ предупредили, что российские "Шахеды" на Черниговщине двигаются в направлении Киева. Кроме того, вражеские дроны зафиксированы в Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской областях курсом на запад.

В КГВА сообщили, что воздушная тревога в Киеве связана с угрозой применения БПЛА.

Впоследствии в Воздушных силах добавили, что также есть угроза применения авиационных средств поражения враждебной тактической авиацией с востока и юга. В мониторинговых чатах добавили, что речь идет об угрозе применения управляемых авиационных ракет (Х-59).

Ранее сообщалось, что россияне снова атаковали Днепропетровщину артиллерией и дронами. В результате удара ранены.

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Дата публикации
Просмотры
2386
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