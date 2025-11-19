В Украине снова объявлена воздушная тревога: есть пуски "Кинжалов"

Воздушная тревога. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В среду, 19 ноября, в Украине снова объявлена воздушная тревога. Есть угроза ракетных ударов.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)", - подчеркнули военные.

Заметим, мониторинговые каналы сообщают о пусках ракет. Речь идет об аэробалистических "Кинжалах". Истребители МиГ являются носителями этого вооружения.

Кроме того, в 10:45 ПС предупредили о пусках скоростных воздушных целей в направлении западных областей. Предварительно курсом на Тернопольщину.

Напомним, этой ночью и утром РФ массированно атаковала Украину. Российские войска запустили 524 воздушных целей. В частности, 40 крылатых ракет Х-101 и семь крылатых ракет "Калибр". Силам обороны удалось уничтожить 483 объекта. Главным направлением удара стали Львовская, Тернопольская и Харьковская области.